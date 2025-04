Intel : les objectifs du deuxième trimestre ne sont pas à la hauteur des attentes

(AOF) - Intel est attendu en net repli, le fabricant de microprocesseurs ayant dévoilé des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 887 millions de dollars contre une perte de 437 millions de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 13 cents, supérieur au consensus. Les revenus sont quasiment stables à 12,7 milliards de dollars contre 12,31 milliards de dollars attendus.

Au deuxième trimestre, Intel anticipe des comptes justes à l'équilibre en termes de résultat par action ajusté pour des revenus entre 11,2 et 12,4 milliards de dollars. Wall Street anticipait un bénéfice net de 7 cents par action et des revenus de 12,8 milliards de dollars.

" Intel prend des mesures pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'exécution dans l'ensemble de l'entreprise. Le plan comprend la rationalisation de l'organisation, l'élimination des niveaux de gestion et une prise de décision plus rapide ", a indiqué la firme technologique. " En prenant ces mesures, Intel se concentrera sur l'autonomisation des talents d'ingénierie pour créer des produits de qualité ".

Le groupe vise désormais 17 milliards de dollars de dépenses opérationnelles cette année contre 17,5 milliards de dollars auparavant.

