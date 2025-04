Intel: les accélérateurs d'IA 'Gaudi 3' séduisent IBM information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - IBM indique que les accélérateurs d'IA Intel Gaudi 3 sont désormais disponibles sur IBM Cloud, permettant aux entreprises de déployer et d'évoluer plus efficacement en matière d'IA générative.



Cette offre est accessible dans les régions IBM Cloud de Francfort et Washington, D.C., et sera étendue à Dallas au deuxième trimestre 2025.



IBM et Intel visent à optimiser les performances et à réduire les coûts d'infrastructure pour les clients grâce à cette collaboration.



Plusieurs options de déploiement sont proposées, notamment via IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC), Red Hat OpenShift AI et des architectures déployables.



'En intégrant les accélérateurs Intel Gaudi 3 à IBM Cloud, nous permettons aux entreprises d'élargir leurs charges de travail d'IA générative avec des performances optimisées pour l'inférence et l'ajustement fin. Cette collaboration souligne notre engagement commun à rendre l'IA plus accessible et plus rentable pour les entreprises du monde entier', a commenté Saurabh Kulkarni, vice-président de la stratégie et de la gestion des produits Datacenter AI chez Intel.





Valeurs associées INTEL 22,1750 USD NASDAQ -2,36%