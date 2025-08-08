 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel : le PDG essaie de calmer le jeu
information fournie par AOF 08/08/2025 à 14:11

(AOF) - Selon Reuters, Lip-Bu Tan, le PDG d’Intel, a tenu a rassurer le président des États-Unis en indiquant « nous sommes en contact avec l'administration pour traiter les questions qui ont été soulevées et veiller à ce qu'ils disposent de tous les faits ». La veille, sur son réseau social Truth, Donald Trump avait écrit : « le PDG d’Intel est en proie à un grave conflit d’intérêts et doit démissionner immédiatement. Il n’y a pas d’autre solution ".

Cette déclaration est intervenue après l'envoi d'une lettre d'un sénateur américain à Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, dans laquelle il s'inquiète des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, PDG d'Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l'armée populaire de libération chinoise.

