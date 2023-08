Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: l'acquisition de Tower Semiconductor est abandonnée information fournie par Cercle Finance • 16/08/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mercredi avoir abandonné son projet d'acquisition du fondeur israélien Tower Semiconductor, qu'il avait initialement officialisé il y a un an et demi.



Dans un communiqué, le fabricant américain de semi-conducteurs justifie sa décision par l'incapacité d'obtenir 'en temps voulu' le feu vert des autorités de la concurrence.



Cette annulation signifie qu'Intel devra verser une indemnité de rupture de 353 millions de dollars à Tower.



L'opération devait s'inscrire dans le cadre de la stratégie 'IDM 2.0' d'Intel qui avait notamment conduit à la création de la division Intel Foundry Services (IFS) en 2021, avec l'objectif d'en faire un fondeur, c'est-à-dire un prestataire de services de fabrication de circuits développés par d'autres concepteurs de puces.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -2.55%