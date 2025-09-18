Intel grimpe de 30 % alors que Nvidia s'apprête à investir 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O s'envolent de 30,3 % à 32,45 dollars avant bourse après que Nvidia NVDA.O a déclaré qu'il investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces

** Le partenariat prévoit qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données

** NVDA paiera 23,28 $ par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 $ auxquels les actions d'INTC ont clôturé mercredi

** Les actions de NVDA sont en hausse de 3,3 % à 175,94 avant le marché, tandis qu'AMD, le rival d'Intel, chute de 4,7 % à 151,88 $

** Jusqu'à la dernière clôture, INTC a augmenté de 24,2 % depuis le début de l'année, tandis que NVDA a augmenté de 28,8 %