CAC 40
7 875,62
+1,14%
Intel grimpe de 30 % alors que Nvidia s'apprête à investir 5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 13:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O s'envolent de 30,3 % à 32,45 dollars avant bourse après que Nvidia NVDA.O a déclaré qu'il investirait 5 milliards de dollars dans le fabricant de puces

** Le partenariat prévoit qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données

** NVDA paiera 23,28 $ par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 $ auxquels les actions d'INTC ont clôturé mercredi

** Les actions de NVDA sont en hausse de 3,3 % à 175,94 avant le marché, tandis qu'AMD, le rival d'Intel, chute de 4,7 % à 151,88 $

** Jusqu'à la dernière clôture, INTC a augmenté de 24,2 % depuis le début de l'année, tandis que NVDA a augmenté de 28,8 %

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
159,1600 USD NASDAQ -0,81%
INTEL
24,9000 USD NASDAQ -1,46%
NVIDIA
170,2900 USD NASDAQ -2,62%
