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Intel grimpe après son arrivée dans le projet Terafab d'Elon Musk
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 20:21

Le groupe rejoint SpaceX, Tesla et xAI dans un projet visant à produire 1 térawatt de puissance de calcul par an pour l'IA et la robotique.

L'action Intel bondit de plus de 10% ce mercredi, signant la meilleure performance du Nasdaq 100 à 19h25 (heure de Paris), après l'annonce de son arrivée dans le projet Terafab d'Elon Musk. Le groupe américain a indiqué mardi qu'il rejoignait SpaceX, Tesla et xAI dans le projet Terafab. Piloté par Elon Musk, cette initiative vise à subvenir aux besoins futurs de puces pour les différentes sociétés du milliardaire. Intel a confirmé que Terafab visait à produire à terme 1 térawatt de puissance de calcul par an.

Intel a précisé vouloir mettre à contribution ses capacités de conception, de fabrication et de packaging de puces à grande échelle. Le groupe n'a toutefois pas détaillé précisément l'étendue de sa contribution opérationnelle, au-delà de cette déclaration de principe, ni le calendrier exact de mise en oeuvre du projet.

Cette annonce vient renforcer le scénario de redressement d'Intel porté par le marché depuis l'arrivée de Lip-Bu Tan à la tête du groupe. L'ancien dirigeant de Cadence a été nommé directeur général le 12 mars 2025, avec une prise de fonction effective le 18 mars, dans le but de relancer un groupe en grande difficulté dans les semi-conducteurs avancés.

Le dossier bénéficie aussi depuis l'été dernier du soutien de l'État américain. Intel a annoncé en août 2025 un accord prévoyant un investissement public de 8,9 milliards de dollars dans son capital, correspondant à une participation de 9,9%. Ce soutien a renforcé la crédibilité du fabricant dans sa tentative de redressement industriel et financier.

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