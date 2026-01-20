Intel grimpe alors que les courtiers relèvent leur objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)
20 janvier - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 6,7 % à 50,15 $ alors queplusieurs courtiers relèvent leur recommandation sur l'action et augmentent leurs objectifs de cours ** HSBC relève la cote d'INTC de "réduire" à "conserver"; augmente son objectif de cours à 50 $ contre 26 $, soit une hausse de 6,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Elle estime que l'engagement de la société auprès des clients pour les activités de fonderie s'améliore ** Seaport Research Partners fait passer INTC de "neutre" à "achat"; dit que les nouveaux produits Panther Lakes de l'entreprise devraient conduire à une amélioration
** Susquehanna augmente son objectif de cours à 45 $ contre 40 $, soit une baisse de 4,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La note moyenne de 46 analystes est "conserver"; l'objectif de cours médian est de 23 $ - données compilées par LSEG ** Les actions d'Intel ont gagné 84% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer