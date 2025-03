Intel : forte hausse attendue après la nomination d'un nouveau directeur général

(AOF) - Le fabricant de semi-conducteurs Intel a annoncé la nomination d'un vétéran du secteur au poste de directeur général, Lip-Bu Tan. La nomination sera effective le 18 mars. Intel avait annoncé début décembre le départ à la retraite de son directeur général, Pat Gelsinger, après plus de 40 ans de carrière et sa démission du conseil d'administration.

" M. Tan possède plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des semi-conducteurs et des logiciels, ainsi que de nombreuses relations au sein de l'écosystème d'Intel. Il a été PDG de Cadence Design Systems de 2009 à 2021, où il a mené une réinvention de l'entreprise et conduit une transformation culturelle axée sur l'innovation centrée sur le client " a indiqué Intel.

AOF - EN SAVOIR PLUS