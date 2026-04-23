Intel fait de Tesla son premier grand client pour la technologie des puces 14A

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions d'Intel augmentent de 3,6 % après l'annonce du partenariat par Musk

* Les analystes estiment que l'accord avec Tesla pourrait renforcer la confiance dans le processus 14A d'Intel

* De nombreux détails du projet Terafab restent flous, y compris la répartition des coûts

(Ajout du contexte de l'entreprise au paragraphe 2, plus d'informations sur Terafab) par Zaheer Kachwala et Stephen Nellis

Ledirecteur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mercredi que le fabricant de véhicules électriques prévoit d'utiliser le processus de fabrication de nouvelle génération 14A d'Intel INTC.O pour fabriquer des puces dans le cadre de son projet Terafab, un complexe de puces d'IA avancé que Musk a imaginé à Austin.

Ce contrat constituerait le premier client important d'Intel pour cette technologie, une percée pour le fabricant de puces qui a eu du mal à mettre en place son activité de fabrication sous contrat, essentielle pour affronter son principal rival TSMC 2330.TW . Le directeur général d'Intel, Lip Bu Tan, a déclaré que la société se retirerait complètement du secteur de la fabrication de puces si elle ne parvenait pas à trouver un client externe.

Intel a précédemment déclaré qu'elle était en discussion avec de gros clients au sujet de 14A, mais n'a pas encore révélé de client externe majeur. L'entreprise a refusé de commenter les remarques de M. Musk.

Les actions du fabricant de puces ont augmenté de 3,6 % dans les échanges prolongés.

Intel a rejoint le complexe de puces Terafab AI de Musk au début du mois avec SpaceX et Tesla pour fabriquer des processeurs destinés à alimenter les ambitions du milliardaire en matière de robotique et de centres de données. Mercredi, Tesla a fortement augmenté ses plans d'investissement, Musk déclarant que les dépenses étaient nécessaires pour alimenter les flux de revenus futurs.

Les investisseurs du constructeur automobile n'ont pas été impressionnés, ce qui a entraîné une légère baisse de l'action après les heures de cotation. M. Musk, qui a séduit les investisseurs en promettant de construire des robots humanoïdes omniprésents et des centres de données dans l'espace, s'est également attiré des critiques pour ses calendriers peu rigoureux et ses délais souvent dépassés.

Le Terafab serait lui aussi une entreprise de grande envergure. M. Musk a déclaré en mars que sa startup spatiale SpaceX et Tesla construiraient deux usines de puces avancées dans cette installation tentaculaire, l'une pour alimenter les voitures et les robots humanoïdes, et l'autre pour les centres de données dans l'espace.

De nombreux détails duprojet Terafab restent inconnus: qui paiera les coûteux équipements de fabrication de puces, qui gérera l'usine et quand elle sera mise en service. M. Musk a cependant déclaré que Terafab produira à terme un térawatt de capacité informatique par an, contre environ un demi-térawatt produit actuellement aux États-Unis.

Selon les estimations de Bernstein, construire suffisamment de puces pour alimenter un térawatt de capacité de calcul annuelle coûterait entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars en dépenses d'investissement.

VOLUMES RÉELS

Pour les actionnaires d'Intel, il s'agit toutefois d'une bonne nouvelle.

"Étant donné qu'au moment où Terafab sera mis à l'échelle, 14A sera probablement assez mature ou prêt pour le prime time", a déclaré M. Musk. "La 14A semble être la bonne solution, et nous entretenons d'excellentes relations avec Intel", a-t-il ajouté.

Ben Bajarin, directeur du cabinet de conseil en technologie Creative Strategies, a déclaré que la technologie 14A d'Intel pourrait "s'avérer être une affaire plus importante pour Intel que ce que l'on pensait."

"Il est important d'avoir plusieurs partenaires dès le début de la conception pour aider à nettoyer le tuyau et travailler sur les apprentissages nécessaires à la pointe de la technologie. Ils auront certainement de l'envergure, ce qui en fait un excellent premier client non Intel", a déclaré M. Bajarin.

Jay Goldberg, analyste chez Seaport Research Partners, a déclaré que le vote de confiance de M. Musk dans la technologie d'Intel l'emportait sur les inconnues du projet Terafab.

"Avoir un client est plus important que le calendrier", a-t-il déclaré.

Selon M. Goldberg, les estimations élevées de M. Musk concernant le nombre de puces dont ses robots pourraient un jour avoir besoin ne se concrétiseront peut-être pas, mais même la fabrication de puces pour les activités existantes de Tesla constituerait une victoire importante pour Intel.

"Ce n'est pas l'équivalent d'Apple ou de Nvidia" en termes de volumes de puces, a déclaré M. Goldberg. "Mais c'est un vrai client. Il peut s'agir de volumes importants."