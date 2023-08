Intel: étend son partenariat avec Synopsys information fournie par Cercle Finance • 15/08/2023 à 11:31

(CercleFinance.com) - Intel annonce avoir conclu un accord définitif avec Synopsys pour étendre le partenariat stratégique de longue date de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle (IP) et d'EDA (automatisation de la conception électronique) autour de Intel 3 et Intel 18A.



'Intel et Synopsys entretiennent un partenariat stratégique à long terme pour développer des solutions EDA et IP qui permettent à Intel de répondre aux exigences complexes des applications gourmandes en données ', a déclaré Joachim Kunkel, directeur général du groupe Solutions chez Synopsys.



Le partenariat va permettre de développer une technologie de pointe sur les noeuds de processus avancés d'Intel et de mettre sur le marché des produits différenciés.



Intel rappelle que sa stratégie IDM 2.0 vise notamment à retrouver et à renforcer son leadership technologique et sa croissance à long terme. La collaboration d'Intel avec Synopsys constitue une étape importante vers cet objectif.