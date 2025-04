Intel et TSMC vers la création d'une société commune

(AOF) - Intel et TSMC ont conclu un accord préliminaire en vue de former une coentreprise afin d'opérer les usines du fabricant de puces américain, a rapporté The Information jeudi, citant deux sources proches du dossier. TSMC a accepté de prendre une participation de 20% au capital de cette nouvelle entité, le solde étant contrôlé par Intel et d'autres grands acteurs américains du secteur. Le montage a été suggéré par la Maison Blanche, qui est intervenue dans les discussions, selon The Information.