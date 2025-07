Intel: en pertes sur des charges au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 10:22









(Zonebourse.com) - Intel a publié jeudi soir une perte ajustée (non-GAAP) de 10 cents par action au titre du deuxième trimestre 2025, contre un BPA ajusté de deux cents un an auparavant, et alors que le point mort était globalement espéré par les analystes.



Le groupe explique que son BPA ajusté a été grevé à hauteur de 20 cents par des charges, provenant pour 800 millions de dollars par des dépréciations et pour 200 millions par des coûts ponctuels, non prévues dans ses objectifs initiaux.



Le fabricant de microprocesseurs a vu sa marge opérationnelle ajustée chuter de 4,1 point à -3,9%, et sa marge brute ajustée plonger de neuf points à 29,7%, pour des revenus globalement stables à 12,9 milliards de dollars.



Intel vise au troisième trimestre 2025 un BPA ajusté nul, une marge brute ajustée de 36% et des revenus de 12,6 à 13,6 milliards de dollars, confirmant prendre des mesures 'visant à améliorer l'exécution et l'efficacité'.





