Intel en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 22:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 5,5 % à 40,27 $ après la fermeture des marchés

** Le bénéfice par action ajusté d'INTC pour le troisième trimestre s'élève à 23 cents et dépasse les estimations de 1 cent, selon les données compilées par LSEG

** Les revenus du 3ème trimestre s'élèvent à 13,7 milliards de dollars, contre 13,14 milliards de dollars estimés

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 12,8 à 13,8 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, le point médian se situant légèrement au-dessus des estimations de 13,37 milliards de dollars

** INTC a augmenté de près de 90 % depuis le début de l'année

