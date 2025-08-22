Intel en baisse ; le gouvernement américain va acquérir une participation d'environ 10 % dans le fabricant de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions d'Intel INTC.O ont baissé de 1,1 % à 24,53 $ dans les échanges prolongés

** L'action a clôturé en hausse de 5,5 % vendredi ** Les États-Unis ont accepté d'acheter une participation de 9,9 % dans Intel pour 8,9 milliards de dollars à 20,47 $ l'action, soit une réduction de 4 $ par action par rapport au cours de clôture de 24,80 $ vendredi

** Le gouvernement recevra un bon de souscription de cinq ans, à 20 dollars par action, pour 5 % supplémentaires d'actions ordinaires d'Intel, exerçable uniquement si Intel cesse de détenir au moins 51 % de l'activité de fonderie

** Le gouvernement accepte également de voter avec le conseil d'administration d'Intel sur les questions nécessitant l'approbation des actionnaires, à quelques exceptions près

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 24 % depuis le début de l'année