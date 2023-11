Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: dopé en Bourse par un relèvement de recommandation information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:26









(CercleFinance.com) - Le titre Intel se hisse en tête de l'indice Dow Jones ce jeudi à la Bourse de New York, dopé par un relèvement de recommandation de Mizuho.



A 11h15, l'action progresse de plus de 3% quand le Dow recule dans le même temps de 0,4%.



La banque japonaise, bonne connaisseuse des valeurs technologiques, est passée ce matin à 'acheter' sur la valeur tout en relevant son objectif de cours rehaussé de 37 à 50 dollars.



Dans une note de recherche, Mizuho explique s'attendre à un redressement de la conjoncture à la fois dans les marchés du PC et des serveurs pour centres de données au cours de l'exercice 2024.



L'établissement déclare aussi tabler sur de solides lancements de produits de la part du fabricant de puces l'an prochain, avec un portefeuille de projets jugé plus prometteur que celui de ses concurrents.



Depuis le début de l'année, le titre Intel progresse de 58%, faisant ressortir une capitalisation boursière de 176,5 milliards d'euros, à comparer avec un gain de seulement 5% pour l'indice Dow Jones.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +4.06%