Intel avait déjà annoncé en août dernier la suppression de plus de 15% de ses effectifs.

(AOF) - Intel, qui doit publier ses comptes du premier trimestre demain, devrait annoncer la suppression de plus de 20% de ses effectifs cette semaine, révèle Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une tentative de rationalisation de la direction et de reconstruction d'une culture axée sur l'ingénierie, selon cette source. Il s'agirait de la première restructuration depuis que Lip-Bu Tan, qui a pris en mars ses fonctions de directeur général du fabricant de microprocesseurs en difficulté.

Intel devrait supprimer plus de 20% de ses effectifs

