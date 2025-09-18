 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel devrait connaître sa meilleure journée depuis près de quarante ans après l'investissement de Nvidia
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O s'envolent de 24 % à 30,88 $, en route vers leur gain le plus élevé en pourcentage depuis octobre 1987 aux niveaux actuels, après que Nvidia NVDA.O ait investi 5 milliards de dollars

** Le partenariat prévoit qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données

** NVDA paiera 23,28 $ par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 $ auxquels les actions d'INTC ont clôturé mercredi

** Les actions de NVDA ont augmenté de 2,7 % à 174,93 $

** En incluant les mouvements de la séance, INTC a augmenté de 56,7 % depuis le début de l'année, tandis que NVDA a augmenté de 29,9 %

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
154,3900 USD NASDAQ -3,00%
INTEL
31,2150 USD NASDAQ +25,36%
NVIDIA
175,2700 USD NASDAQ +2,92%
