Intel devrait connaître sa meilleure journée depuis près de quarante ans après l'investissement de Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(MISE À JOUR)

18 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O s'envolent de 24 % à 30,88 $, en route vers leur gain le plus élevé en pourcentage depuis octobre 1987 aux niveaux actuels, après que Nvidia NVDA.O ait investi 5 milliards de dollars

** Le partenariat prévoit qu'Intel et Nvidia développent conjointement des puces pour PC et centres de données

** NVDA paiera 23,28 $ par action pour les actions ordinaires d'Intel, un prix légèrement inférieur aux 24,90 $ auxquels les actions d'INTC ont clôturé mercredi

** Les actions de NVDA ont augmenté de 2,7 % à 174,93 $

** En incluant les mouvements de la séance, INTC a augmenté de 56,7 % depuis le début de l'année, tandis que NVDA a augmenté de 29,9 %