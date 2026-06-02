Intel dévoile ses innovations au Computex 2026

(Zonebourse.com) - À l'occasion du Computex 2026, qui se tient à Taïwan, Intel a dévoilé de nouvelles innovations répondant aux besoins d'IA des clients, avec des solutions adaptées aux défis spécifiques de leur secteur, notamment une nouvelle infrastructure d'IA à l'échelle du rack.

Cette infrastructure d'IA à l'échelle du rack est destinée aux clients souhaitant adapter leurs charges d'inférence et d'agents basées sur les processeurs Intel Xeon et les unités de flux de données reconfigurables SambaNova SN-50 (RDU), selon le géant des microprocesseurs.

Intel ajoute que Vector Core Compute, un nouveau cloud d'inférence d'entreprise créé par Vista Equity Partners et Cambium Capital, a dévoilé une inférence entièrement désagrégée fonctionnant sur des processeurs Intel Xeon, des RDU SambaNova et des GPU NVIDIA Blackwell.

Il annonce aussi des collaborations stratégiques avec des leaders du secteur, dont Foxconn, Siemens, Hitachi, Echo Neurotechnologies et Greenstone Biosciences, qui se sont concentrées sur la fourniture de solutions verticales intégrées basées sur des processeurs Intel et du silicium spécialement conçu.

Le groupe californien fait enfin part de la disponibilité de son CPU Intel Xeon 6 , un processeur de centre de données de nouvelle génération construit sur Intel 18A et conçu pour des charges de travail à haute densité et à grande échelle.

"Aujourd'hui, avec l'essor de l'IA par inférence, agentique et physique, Intel est prête à apporter au monde de nouvelles innovations, de la puce aux systèmes, promettant de transformer l'industrie et la société pour le mieux", commente Lip-Bu Tan, CEO d'Intel.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.