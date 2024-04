Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: collaboration avec Infosys étendue à l'IA générative information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé mercredi qu'il allait étendre sa collaboration stratégique avec le géant indien des services informatiques Infosys afin d'y inclure ses technologies liées à l'IA destinées aux entreprises.



Aux termes de l'accord, le fabricant de puces indique qu'Infosys Topaz - la plateforme d'IA générative d'Infosys - adoptera ses processeurs Xeon et ses accélérateurs Gaudi, mais aussi ses logiciels et ses futures générations de produits.



Avec ce partenariat, Infosys explique qu'il va pouvoir être en mesure de proposer à ses clients d'intégrer des applications liées à l'IA générative au sein de leurs activités.



En parallèle, Infosys a l'intention de déployer les outils de formation proposés par Intel afin d'apprendre à ses employés à maîtriser le portefeuille de produits d'Intel de telle sorte à pouvoir fournir une expertise en IA générative à son vaste réseau de clients, quels que soient les secteurs d'activité.





