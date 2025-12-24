Intel chute après que Nvidia a cessé de tester sa technologie de fabrication de puces 18A

24 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O chutent de 3,6 % à 35,04 $ avant le marché ** Le concepteur de puces d'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O a interrompu les tests de fabrication sur le nœud de fabrication de puces 18A d'Intel après avoir effectué des tests initiaux, rapporte Reuters

** Le succès de la technologie de fabrication de puces 18A est considéré comme un élément essentiel de la stratégie de redressement d'Intel

* La note moyenne des analystes sur le titre est "hold", leur PT médian est de 23 $ - données compilées par LSEG

** INTC en hausse de ~81% depuis le début de l'année