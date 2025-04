Intel: baisse de 28% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le fabricant de microprocesseurs Intel a publié jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) de 13 cents par action au titre du premier trimestre 2025, en baisse de 28% en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle ajustée en recul de 0,3 point à 5,4%.



Il a vu sa marge brute ajustée chuter de 5,9 points à 39,2% pour des revenus stables à 12,7 milliards de dollars, avec un recul de l'activité Client Computing Group (-8%), mais des croissances de l'activité Data Center and IA (+8%) et de la division Intel Foundry (+7%).



Intel vise au deuxième trimestre 2025 un BPA ajusté nul, une marge brute ajustée de 36,5% et des revenus de 11,2 à 12,4 milliards de dollars, mais annonce parallèlement des mesures 'visant à améliorer l'exécution et l'efficacité opérationnelle'.



Dans le cadre de ces actions, il réduit son objectif de dépenses d'exploitation non GAAP à environ 17 milliards de dollars en 2025, contre un objectif précédemment de 17,5 milliards, et vise désormais 16 milliards de dollars en 2026.





Valeurs associées INTEL 21,4900 USD NASDAQ +4,37%