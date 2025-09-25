Intel aurait sollicité Apple pour entrer à son capital

(AOF) - La société Intel aurait approché Apple dans le but d’obtenir un investissement de la part de la marque à la pomme en échange d’une partie de son capital, selon des informations de Bloomberg. Intel, en difficulté, a déjà obtenu 5 milliards de dollars de la société Nvidia la semaine dernière et avait également eu le soutien du gouvernement de Donald Trump cet été. L’État américain va prendre 10 % du capital du concepteur et fabricant de semi-conducteurs pour près de 8,9 milliards de dollars de titres, soit 433,3 millions d’actions.