Intel augmente après avoir annoncé qu'il rejoindrait le projet de fabrication de puces d'IA de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 avril - ** Les actions du fabricant de puces Intel
INTC.O augmentent de 2,7 % à 52,14 $
** INTC déclare dans un post X qu'il rejoindra le projet Terafab d'Elon Musk aux côtés de SpaceX, Tesla
TSLA.O et xAI
** Le mois dernier, Elon Musk a déclaré que sa société de fusées SpaceX et la société de véhicules électriques Tesla construiraient "Terafab", c'est-à-dire deux usines de puces d'intelligence artificielle avancée, à Austin, au Texas
** A la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 38 % cette année
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