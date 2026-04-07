Intel augmente après avoir annoncé qu'il rejoindrait le projet de fabrication de puces d'IA de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 2,7 % à 52,14 $

** INTC déclare dans un post X qu'il rejoindra le projet Terafab d'Elon Musk aux côtés de SpaceX, Tesla

TSLA.O et xAI

** Le mois dernier, Elon Musk a déclaré que sa société de fusées SpaceX et la société de véhicules électriques Tesla construiraient "Terafab", c'est-à-dire deux usines de puces d'intelligence artificielle avancée, à Austin, au Texas

** A la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 38 % cette année