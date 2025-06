Intel: annonce une série de nominations information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 17:13









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de recentrage sur l'innovation technologique et le renforcement des relations clients, Intel annonce la nomination de Greg Ernst au poste de Chief Revenue Officer (directeur en charge de la croissance du chiffre d'affaires), ainsi que l'arrivée de Srinivasan Iyengar, Jean-Didier Allegrucci et Shailendra Desai à des fonctions clés en ingénierie.



Greg Ernst, fort de plus de vingt ans d'expérience chez Intel, dirigeait récemment le Sales and Marketing Group (SMG). Il continuera à rapporter directement au CEO Lip-Bu Tan.



Srinivasan Iyengar, ancien cadre de Cadence Design Systems, prend la tête d'un nouveau centre d'excellence en ingénierie client en tant que Senior Vice President et Fellow. Il rejoint également le comité exécutif.



Jean-Didier Allegrucci devient VP de l'ingénierie des systèmes sur puce (SoC) pour l'IA, après un passage chez Rain AI et 17 ans chez Apple.



Shailendra Desai, ex-Google et ancien fondateur de Provino Technologies, est nommé VP des architectures AI Fabric et Réseaux. Allegrucci et Desai seront sous la responsabilité de Sachin Katti, directeur technologie et IA d'Intel.







