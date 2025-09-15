 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Intel abaisse son objectif de dépenses pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a déclaré lundi qu'il avait abaissé son objectif de dépenses d'exploitation ajustées pour l'année 2025 à 16,8 milliards de dollars, contre 17 milliards de dollars précédemment, afin de refléter la déconsolidation de son activité de puces programmables, Altera.

