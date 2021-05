Intégration de la solution Kize aux annonces d'Acheter-Louer.fr

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital dans l'immobilier, annonce la mise en ligne de la solution prédictive des prix de l'immobilier KIZE sur le portail d'annonces Acheter-louer.fr.

PARIS, 3 mai 2021 /PRNewswire/ -- Véritable outil d'aide à la décision pour l'achat et l'investissement immobilier, le puissant algorithme développé par KIZE[1] permet désormais aux utilisateurs du site d'Acheter-Louer.fr d'appréhender le potentiel de valorisation d'un bien immobilier dans une ville ou dans un quartier (zone de 500 habitants) lors de leur recherche. Cette solution sera également accessible sur l'application Acheter-Louer.fr courant mai 2021.

En cliquant sur le pictogramme « flèche » dédié à la prédiction immobilière situé en bas à droite de l'annonce, Acheter-louer.fr propose deux niveaux de résultats pour conseiller ses utilisateurs :

Dans un premier temps, ils accèdent à une tendance du département dans lequel ils effectuent leur recherche en accédant à une prédiction de valorisation des prix de l'immobilier à moyen terme,

puis dans un second temps, Acheter-louer.fr leur communique une analyse plus fine avec des indicateurs sur le secteur du bien immobilier recherché afin de découvrir le potentiel de valorisation de celui-ci sur 5 à 10 ans.



À chacune de ces deux étapes, l'interface au design ergonomique et aux lignes épurées propose un indicateur sous forme de flèches correspondant au potentiel de valorisation du marché :

Risque de dépréciation du marché et de baisse des prix avec aucune possibilité d'évolution de prix.

Maintien du niveau de prix de marché avec faible potentiel de valorisation.

Tendance de marché favorable avec potentiel de valorisation intéressant.

Évolution importante du marché à moyen-long terme avec potentiel de valorisation substantielle.

Potentiel de valorisation maximale du marché.

Cette solution prédictive puissante mise au point par Kize complète l'offre digitale du Groupe avec un nouveau service à forte valeur ajoutée et permet à Acheter-Louer.fr d'enrichir sa base de données afin de devenir un acteur incontournable du Data Marketing dans les thématiques de l'immobilier et de l'habitat sur le marché français.

Conformément à sa stratégie de développement digital, le groupe Acheter-louer.fr complète sa gamme d'expertises d'une solution innovante et réaffirme son ambition de devenir le leader des solutions dans l'Immobilier et l'Habitat pour les professionnels.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

· Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

· Portail de petites annonces immobilières

· Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

· Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

· Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

· Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

· Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

· Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

· Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

· Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

