IntegraGen - Résultats du 1er semestre 2022 - Forte croissance des revenus de 35% et amélioration de la rentabilité

Résultats du 1er semestre 2022 – Forte croissance des revenus de 35% et amélioration de la rentabilité





• Amélioration de la rentabilité malgré le contexte inflationniste

• Perspective de croissance confirmée pour l’exercice 2022

• Hausse des prestations réalisées pour les plateformes opérées pour compte de tiers



Téléchargez ici le communiqué de presse complet



Evry, France, mardi 18 octobre 2022, 7h30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2022, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 14 octobre 2022.





Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, déclare : « Après une difficile année 2021 à tous les titres, 2022 devait marquer une forme de retour à la normale des opérations après deux années fort impactées par la pandémie. Toutefois, le contexte économique a été rendu difficile du fait de l’inflation, qui impacte les achats de réactifs et d’énergie, dans un contexte extérieur pour le moins incertain. Pourtant, les résultats financiers d’IntegraGen pour le premier semestre 2022 sont à nouveau en nette amélioration tant en chiffre d’affaires qu’en résultat opérationnel.