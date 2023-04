IntegraGen - Résultats annuels 2022 : croissance des revenus de 16% et excédent brut d’exploitation positif

Résultats annuels 2022 – Croissance des revenus de 16% et excédent brut d’exploitation positif



• Hausse des prestations réalisées par l’ensemble des plateformes de séquençage

• Excédent brut d’exploitation positif pour la deuxième année consécutive, malgré l’inflation impactant les réactifs

• Perspective de croissance confirmée pour l’exercice 2023







EVRY, FRANCE, 24 AVRIL 2023, 18H00 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui ses résultats annuels audités pour l’exercice 2022, les comptes ayant été arrêtés par le Conseil d'administration du 21 avril 2023.