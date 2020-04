IntegraGen - Résultats annuels 2019 : croissance du chiffre d'affaires (+20%), Excédent brut d'exploitation positif au second semestre et proche de l'équilibre sur l'année

o Excédent brut d'exploitation positif de 255 K€ au second semestre 2019 et ressortant à -70 K€ sur l'ensemble de l'année

o Hausse soutenue de l'activité en 2019 : +20%

- Démarrage des opérations de la plateforme de séquençage SeqOIA

- Hausse des activités réalisées à l'Institut Pasteur

o Accélération des activités de vente de logiciels pour l'interprétation des données génomiques

o Mise en place de mesures assurant la continuité des opérations pendant la pandémie de Covid-19, maintien de l'activité génomique et préservation des ressources financières





Évry, France, vendredi 3 avril 2020 - 07h30 - IntegraGen (FR0010908723 - ALINT), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils logiciels de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. Les comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est tenu le 2 avril 2020.



Bernard Courtieu, Président-Directeur Général d'IntegraGen a déclaré : « 2019 a été marqué par une nette augmentation de notre chiffre d'affaires, notamment sous l'effet du démarrage de la plateforme SeqOIA. IntegraGen enregistre un Excédent Brut d'Exploitation positif...