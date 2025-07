Integragen financée jusqu’au premier semestre 2026

(AOF) - Pour le premier semestre 2025, Integragen a publié un chiffre d’affaires non audité de 2,54 millions d’euros, en baisse de 33 %. Ce repli est dû à une activité réduite de plus de 40 % sur la plateforme de Microbiologie Mutualisée de l’Institut Pasteur, liée à la baisse des séquençages épidémiologiques, ainsi qu’à la baisse des projets réalisés sur la plateforme de génomique d’Évry, en réduction de l’ordre de 31 %. En outre, le niveau de trésorerie disponible s’élève à 2,1 millions d’euros et la société a consommé 0,9 million d’euros de trésorerie au premier semestre 2025.

Ainsi, Integragen ne devrait pas disposer de suffisamment de trésorerie pour financer ses activités au-delà du premier semestre 2026.

La société spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares a indiqué explorer toutes les options stratégiques disponibles pour améliorer sa situation et devrait réduire sa consommation de trésorerie au second semestre 2025 grâce à la réduction des coûts de fonctionnement.

Elle compte également sur le lancement de prestations pour plusieurs clients existants, mais aussi sur des sources de financement externes, ainsi qu'au redémarrage espéré des budgets de recherche de ses clients.

Enfin, compte tenu de la forte incertitude qui pèse sur le financement de la recherche publique, Integragen retire ses anticipations de croissance pour 2025.

