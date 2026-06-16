IntegraGen en procédure de redressement judiciaire

IntegraGen annonce qu'à l'issue de son audience relative à l'évolution de sa procédure de sauvegarde, qui s'est tenue lundi, le tribunal de commerce d'Évry a décidé la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

La société de biotechnologies précise que des échanges engagés au cours des dernières semaines avec certains acteurs industriels ont confirmé l'intérêt porté à son savoir-faire, à ses équipes et à ses positions sur les marchés de la génomique clinique et des services aux acteurs des sciences de la vie.

Dans ce contexte, le redressement judiciaire doit permettre de poursuivre l'examen des différentes options d'adossement ou de partenariat industriel, ainsi que, le cas échéant, de reprise, susceptibles d'assurer la pérennité des activités d'IntegraGen et la préservation des emplois.

La société rappelle que cette procédure n'emporte aucune interruption de son activité. Elle poursuivra ses échanges avec les parties intéressées et tiendra le marché informé de toute évolution significative de la procédure, conformément à ses obligations réglementaires.