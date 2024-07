Integragen: croissance des activités hors Seqoia, 2,83 millions d'euros de trésorerie

(AOF) - Integragen (stable à 0,59 euro) annonce une diminution "mécanique" de ses revenus au premier semestre de 20% à 4,53 millions d’euros suite à l’arrêt des services pour la plateforme SeqOIA qui a internalisé ces activités. Retraité de cet effet de base, la croissance ressort à 6% sur la période, précise cette société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares. La position de trésorerie à fin juin 2024 s’élève à 2,83 millions d’euros en diminution d’un million par rapport à la situation au 31 décembre 2023.

"Avec un renforcement du carnet de commandes à fin juin 2024, les perspectives de croissance demeurent clairement établies sur la base de la dynamique commerciale actuelle", ajoute la société évoquant "des contrats pluriannuels en place et des perspectives ouvertes par l'obtention, en janvier 2024, de la certification CLIA qui permet désormais à IntegraGen de réaliser des études pour les sociétés pharmaceutiques dans le cadre de leurs développements de nouvelles molécules innovantes".

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.