IntegraGen - Chiffre d’affaires de 6,4 M€ au premier semestre 2022, en croissance de +34% par rapport au S1 2021, et position de trésorerie de 4,5 M€

• Poursuite d'une croissance soutenue associée à la plateforme de séquençage de la société à Évry et des contrats à long terme

• Forte croissance des revenus liée au séquençage microbiologique



Évry, France, MERCREDI 13 juillet 2022, 7h30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT –Éligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour le premier semestre 2022.



Bernard Courtieu, Directeur Général d’IntegraGen, a déclaré : « Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 confirme le potentiel et la robustesse du positionnement d’IntegraGen, l’ensemble des activités de la Société étant en croissance. L’impact de la pandémie aura été majeur au S1 2021, mais l’essentiel de la croissance reste portée par des contrats long terme d’opération de plateformes. IntegraGen bénéficie aussi pleinement depuis le second semestre 2021 d’une solide dynamique commerciale avec, notamment, les synergies avec le Groupe OncoDNA au sein duquel IntegraGen est désormais intégré.»