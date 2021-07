IntegraGen - Chiffre d'affaires de 4,8 M€ au premier semestre 2021, en croissance de +2% par rapport à 2020, et position de trésorerie de 4,3 M€

Légère croissance des revenus malgré l'impact de la pandémie au cours de la période



Nette augmentation des prises de commandes permettant d'anticiper la poursuite de la dynamique de croissance au second semestre



EVRY, FRANCE, VENDREDI 16 JUILLET 2021, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 - ALINT - Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, pour le premier semestre 2021.



Le chiffre d'affaires non audité du premier semestre s'élève à 4 816 K€, en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2020 (4 706 K€).