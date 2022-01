IntegraGen - Chiffre d’affaires 2021 de 10,9 M€, en forte croissance de +21% par rapport à 2020, et position de trésorerie de 4,8 M€

Chiffre d’affaires 2021 de 10,9 M€, en forte croissance de +21% par rapport à 2020, et position de trésorerie de 4,8 M€



Nette hausse des prestations réalisées pour le groupement SeqOIA et la plateforme de Microbiologie Mutualisée (P2M) opérée pour le compte de l’Institut Pasteur



Stabilité des prestations de séquençage sur la plateforme d’Evry



EVRY, FRANCE, VENDREDI 14 JANVIER 2022, 7H30 - IntegraGen (FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), une société du groupe OncoDNA spécialisée dans la génomique du cancer et des maladies génétiques rares, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires, non audité, pour l’année 2021.