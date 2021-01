IntegraGen - Chiffre d'affaires 2020 de 9,0 M€, en croissance de +10%, et position de trésorerie de 5,0 M€ au 31 décembre

Chiffre d'affaires 2020 de 9,0 M€, en croissance de +10%, et position de trésorerie de 5,0 M€ au 31 décembre





- Hausse des prestations de séquençage tant sur la plateforme d'Evry que sur les plateformes externalisées SeqOIA et celles réalisées avec l'Institut Pasteur

- Croissance des ventes de logiciels d'interprétation de données de séquençage Mercury®, Sirius® et Galileo®

- Génération de flux de trésorerie opérationnels positifs sur l'ensemble de l'année et obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 1,8 M€. La situation de trésorerie passe ainsi de 2,8 M€ au début de l'année à 5,0 M€ à fin décembre 2020.





EVRY, FRANCE, MARDI 12 JANVIER 2021, 08H00 - IntegraGen (FR0010908723 - ALINT - Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires, non audité, pour l'année 2020.