IntegraGen - Accord avec un centre de cancérologie US de référence pour l'utilisation de MERCURY, l'outil d'interprétation et de reporting des données de séquençage en cancérologie

Evry, France, le 26 mars 2020 - IntegraGen (FR0010908723 - ALINT - Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés, annonce aujourd'hui que le Dana Farber Cancer Institute utilisera MERCURYTM, le logiciel propriétaire d'IntegraGen, dans leur processus d'analyse et de reporting de données de séquençage de tumeurs chez des patients atteints de cancer. Dana Farber prévoit d'utiliser MERCURY pour l'analyse de séquences de panels de gènes ciblés, ainsi que de données obtenues à partir de séquençage d'exomes et de génomes complets.