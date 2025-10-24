Integer prolonge son déclin ; la société déclare que la transition de son directeur général est achevée

24 octobre - ** Les actions de la société Integer Holdings

ITGR.N , spécialisée dans les contrats de développement d'appareils médicaux, chutent de 2,2 % à 72,25 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce que Payman Khales a pris le poste de directeur général, succédant à Joseph Dziedzic, dans le cadre d'une transition planifiée ** Les actions d'ITGR ont chuté jusqu'à 32,5% jeudi après que la société ait réduit ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 25 entre 1,84 et 1,85 milliards de dollars par rapport à la fourchette précédente de 1,85 à 1,88 milliards de dollars

** Dziedzic restera conseiller jusqu'en mars 2026 après avoir été directeur général d'Integer pendant 8 ans

** Khales a récemment occupé le poste de directeur de l'exploitation, supervisant les opérations mondiales et les unités commerciales - ITGR

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 44% depuis le début de l'année