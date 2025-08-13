Intapp grimpe après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes et un programme de rachat d'actions

13 août - ** Les actions du fournisseur de logiciels frontaux Intapp INTA.O font un bond de 28,5% à 47,44 $ avant le marché

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 135 millions de dollars, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, et dépasse les prévisions des analystes (132 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre augmente pour tous les principaux segments, le segment Software as a Service (SaaS) enregistrant une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente

** Le bénéfice ajusté du 4ème trimestre de 27 cents/action est également supérieur aux attentes de 23 cents/action

** La société déclare également que son conseil d'administration a autorisé un programme de rachat d'actions ordinaires d'un montant maximum de 150 millions de dollars, qui sera financé par la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants ou par les flux de trésorerie futurs

** Sur les 10 analystes qui couvrent l'action, cinq la considèrent comme "buy" ou supérieure, quatre comme "conservée" et un comme "vendue"; leur prévision médiane est de 60 dollars

** A la dernière clôture, les actions INTA ont baissé de plus de 42% depuis le début de l'année, comparé à une hausse de 12,3% de l'indice Nasdaq Composite .IXIC .