Insulet obtient une note de "surperformance" alors qu'Evercore commence à la couvrir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 décembre - ** Le courtier Evercore ISI commence à couvrir le fabricant de dispositifs d'insuline Insulet PODD.O avec une note de "surperformance" et un prix de vente de 370 $

** Le PT représente une hausse de ~27% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'Insulet devrait rester le principal acteur du marché des pompes à insuline

** La demande pour sa technologie tubeless devrait continuer à croître pendant des années

** Selon Evercore ISI, la conception de l'Omnipod sans tube et entièrement jetable d'Insulet, sa large disponibilité dans les pharmacies de détail et sa conquête de plus de 65% des nouveaux utilisateurs de l'administration automatisée d'insuline soutiennent les perspectives de croissance de l'entreprise

** Nous pensons qu'il y aura de nombreux gagnants sur le marché important et sous-pénétré des pompes. Cependant, nous pensons que PODD restera le leader du marché, car les nouveaux entrants seront confrontés à des barrières élevées à l'entrée"

** À la dernière clôture, l'action PODD a progressé de 11,7 % depuis le début de l'année