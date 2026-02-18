Insulet grimpe grâce à des résultats trimestriels meilleurs que prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Insulet PODD.O augmentent de 8,8 % à 268 $ avant le marché ** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,55 $ au 4ème trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,45 $ - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 783,8 millions de dollars, supérieur aux estimations de 768,7 millions de dollars

** La société prévoit pour 2026 une croissance du chiffre d'affaires de 20 % à 22 % à taux de change constant, avec un bénéfice par action ajusté qui devrait augmenter de plus de 25 %

** Pour le premier trimestre, la société prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 25 % à 27 % à taux de change constant

** Nous pensons que les investisseurs verront d'un bon œil les prévisions pour l'exercice 26, soutenues par une forte croissance sous-jacente aux États-Unis et hors États-Unis", a déclaré Mike Kratky, analyste chez Leerink Partners

** En 2025, PODD a gagné 10,7 %