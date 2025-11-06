Insulet en hausse après avoir dépassé les estimations trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Insulet PODD.O gagnent 2,4 % à 322 $ avant bourse ** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,24 $/shr au 3e trimestre, contre une estimation moyenne de 1,14 $/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 706,3 millions de dollars dépassent les attentes de 676,73 millions de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~20% depuis le début de l'année