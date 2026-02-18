Insulet dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la forte demande de pompes à insuline portables

Insulet PODD.O a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre, grâce à une forte demande pour ses pompes à insuline sans tube qui éliminent le besoin d'injections quotidiennes.

Le fabricant d'appareils médicaux a également prévu pour l'année 2026 une croissance du chiffre d'affaires de 20 % à 22 % à taux de change constant, avec un bénéfice par action ajusté qui devrait augmenter de plus de 25 %.

Pour le trimestre en cours, Insulet prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 25 à 27 % à taux de change constant.

Les ventes d'Insulet ont grimpé en flèche à la suite d'approbations réglementaires plus larges pour son système automatisé d'administration d'insuline Omnipod 5, un dispositif portable qui se fixe à la peau et dont l'utilisation est désormais autorisée pour les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2 aux États-Unis.

La semaine dernière, Dexcom DXCM.O , le plus grand concurrent d'Insulet, a également fait état d'une forte demande pour ses systèmes de surveillance du glucose en continu.

Les ventes des dispositifs Omnipod d'Insulet ont atteint 781,8 millions de dollars au quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 767,3 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Insulet a également annoncé une augmentation de 350 millions de dollars de son autorisation de rachat d'actions, avec des plans pour déployer environ 300 millions de dollars de rachats au cours du premier trimestre 2026.

"(C'est) un signal haussier en plus d'un début déjà solide pour 2026 qui devrait aider à soutenir une réponse positive des investisseurs aujourd'hui ", a déclaré Robbie Marcus, analyste chez J.P.Morgan.

Le chiffre d'affaires total a bondi de 31,2 % pour atteindre 783,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les estimations étaient de 768,7 millions de dollars.

Sur une base ajustée, Insulet a gagné 1,55 $ par action pour le trimestre, dépassant les estimations de 1,45 $.