Insulet dépasse les estimations de bénéfices du deuxième trimestre grâce à une forte demande de pompes à insuline

Lefabricant d'appareils médicaux Insulet

PODD.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre grâce à la forte demande pour ses pompes à insuline portables, ce qui a fait grimper ses actions de près de 10 % dans les échanges pré-marché jeudi.

Insulet a bénéficié de l'approbation élargie de son dispositif automatisé d'administration d'insuline, Omnipod, qui offre une alternative pratique aux pompes conventionnelles à tubulure externe en éliminant le besoin d'injections quotidiennes multiples pour les personnes souffrant de diabète insulino-dépendant.

Son dispositif Omnipod 5 a été autorisé l'année dernière pour une utilisation chez les patients atteints de diabète de type 1 et de type 2.

La société s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 24 % à 27 % par rapport à l'année précédente, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 19 % à 22 %, en raison de la forte demande pour l'Omnipod 5.

Les résultats suggèrent que "la dynamique d'Insulet non seulement se poursuit, mais s'accélère", a déclaré Jeff Johnson, analyste chez Baird.

La société prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires de l'Omnipod de 25 à 28 %, contre une prévision de 20 à 23 % précédemment.

Ses dispositifs Omnipod ont généré des ventes de 639 millions de dollars au deuxième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation des analystes de 606,15 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 1,17 dollar par action, dépassant les estimations de 93 cents.

Le revenu total a bondi de 33 % pour atteindre 649,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre des estimations de 612,22 millions de dollars.