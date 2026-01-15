Insteel Industries chute en raison d'un ralentissement saisonnier et d'inquiétudes concernant les primes de prix de l'acier aux États-Unis

15 janvier - ** Les actions du fabricant de produits en fil d'acier Insteel Industries IIIN.N chutent de 7,21% à 31,27 dollars après la publication des résultats du 1er trimestre

** Les expéditions du 1er trimestre ont reflété un ralentissement saisonnier typique et les marges ont été affectées par la consommation de stocks de matières premières plus coûteuses

** L'IIIN reste préoccupé par l'importante prime de prix de l'acier aux Etats-Unis par rapport au marché mondial

** Nous nous attendons à ce que les marchés des produits finis exposés aux importations restent très compétitifs - le directeur général H.O. Woltz

** L'action a augmenté de 21,08 % en 2025