Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Instagram supprime les contenus non officiels sur le coronavirus Reuters • 24/03/2020 à 15:14









BANGALORE, 24 mars (Reuters) - Instagram, le service de partage de photos de Facebook FB.O , a annoncé mardi qu'il allait supprimer les contenus et les comptes non officiels liés au coronavirus sur son site. Le groupe américain va en outre interdire les publicités et les contenus sponsorisés qui font notamment la promotion d'équipements médicaux comme les masques chirurgicaux. Dans la rubrique "Explorer" n'apparaîtront que les contenus provenant d'organisations de santé crédibles, précise Instagram. La semaine dernière, Twitter TWTR.N a pris des mesures similaires en interdisant notamment la publication d'informations trompeuses sur le nouveau coronavirus. (Amal S à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées FACEBOOK-A NASDAQ +8.70% TWITTER NYSE +4.74%