Instagram alertera les parents sur les recherches de leurs adolescents liées au suicide, alors que le Royaume-Uni envisage d'interdire les médias sociaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Instagram a déclaré qu'il informerait les parents si leur adolescent effectue des recherches répétées sur des termes liés au suicide ou à l'automutilation dans un court laps de temps, alors que la pression s'accroît pour que les gouvernements suivent l'interdiction australienne de l'utilisation des médias sociaux pour les moins de 16 ans.

La Grande-Bretagne a déclaré en janvier qu'elle envisageait des restrictions pour protéger les enfants en ligne, après la décision prise par l'Australie en décembre. L'Espagne, la Grèce et la Slovénie ont déclaré ces dernières semaines qu'elles envisageaient également de limiter l'accès.

Instagram, propriété de Meta Platforms Inc, a déclaré jeudi qu'il commencerait à alerter les parents qui ont souscrit à son paramètre de supervision optionnel si leurs enfants tentent d'accéder à des contenus sur le suicide ou l'automutilation.

"Ces alertes s'appuient sur notre travail existant pour aider à protéger les adolescents des contenus potentiellement dangereux sur Instagram", a déclaré la plateforme dans un communiqué. "Nous avons des politiques strictes contre les contenus qui promeuvent ou glorifient le suicide ou l'automutilation."

Sa politique actuelle consiste à bloquer de telles recherches et à rediriger les personnes vers des ressources de soutien, a déclaré Instagram, ajoutant qu'il commencerait les alertes à partir de la semaine prochaine pour les personnes inscrites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie et au Canada.

Les gouvernements recherchent de plus en plus pour protéger les enfants des dangers en ligne, en particulier après les inquiétudes suscitées par le chatbot d'IA Grok qui a généré des images sexualisées non consensuelles.

En Grande-Bretagne, les mesures visant à empêcher l'accès des enfants aux sites pornographiques ont eu des répercussions sur la vie privée des adultes et ont suscité des tensions avec les États-Unis au sujet des limites de la liberté d'expression et de la portée de la réglementation.

Les "comptes adolescents" d'Instagram pour les moins de 16 ans nécessitent l'autorisation d'un parent pour modifier les paramètres, tandis que les parents peuvent sélectionner un niveau de surveillance supplémentaire avec l'accord de leur adolescent.