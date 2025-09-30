Instacart s'effondre après les dégradations de BTIG sur fond de concurrence accrue

(Mises à jour)

30 septembre - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont chuté de près de 6,5 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis près de six mois, à 35,44 dollars, dans les premières heures de cotation

** La société de courtage BTIG rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"; maintient la prévision à 55 $

** BTIG met en garde contre l'intensification de la concurrence dans le cadre d'une série d'accords de livraison d'épicerie entre plusieurs partenaires de CART et des plateformes de livraison telles qu'Amazon.com AMZN.O , DoorDash

DASH.O , et Uber UBER.N .

** Note que les épiciers qui ont signé des partenariats au cours des deux dernières semaines représentent plus de 25% du volume brut de commandes de CART (GOV)

** Avec AMZN, DASH et UBER concentrés sur la catégorie des épiceries, il est difficile de souscrire à une croissance soutenue à deux chiffres ou même à une croissance GOV à un chiffre pour CART sur une période de plusieurs années, dit l'analyste Jake Fuller de BTIG

** 18 courtiers sur 35 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et un à "vendre"; le prix médian est de 58 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CART a baissé de ~8% depuis le début de l'année