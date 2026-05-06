Instacart prévoit une activité solide malgré un ralentissement des commandes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 20:08
L'entreprise observe une demande toujours résiliente malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les effets inflationnistes liés au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Le directeur général Chris Rogers a indiqué qu'aucun changement majeur de comportement n'avait été constaté chez les consommateurs. Les enseignes proposant des remises importantes à leurs membres continuent de surperformer sur la plateforme, tandis que les distributeurs axés sur les prix attractifs enregistrent une croissance plus rapide.
Au premier trimestre, la valeur brute des transactions a progressé de 13% pour atteindre 10,29 milliards de dollars, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté a bondi de 23% à 300 millions de dollars, deux résultats supérieurs aux attentes. Le nombre de commandes n'a toutefois augmenté que de 10%, contre 16% un an plus tôt, provoquant une baisse d'environ 10% du titre en Bourse. Instacart a également relevé de 1 milliard de dollars son programme annuel de rachats d'actions, désormais fixé à 3,5 milliards de dollars.
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