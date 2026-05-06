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Instacart prévoit une activité solide malgré un ralentissement des commandes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 20:08

Instacart a publié des prévisions supérieures aux attentes pour le deuxième trimestre, estimant que les consommateurs continuent de privilégier les produits à prix réduits dans un contexte de pression persistante sur le pouvoir d'achat. Le groupe anticipe une valeur brute des transactions comprise entre 10,10 et 10,25 milliards de dollars, contre 10,07 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Le bénéfice opérationnel ajusté est attendu entre 290 et 300 millions de dollars, globalement conforme aux prévisions du marché.

L'entreprise observe une demande toujours résiliente malgré les tensions sur les chaînes d'approvisionnement et les effets inflationnistes liés au conflit entre les États-Unis et l'Iran. Le directeur général Chris Rogers a indiqué qu'aucun changement majeur de comportement n'avait été constaté chez les consommateurs. Les enseignes proposant des remises importantes à leurs membres continuent de surperformer sur la plateforme, tandis que les distributeurs axés sur les prix attractifs enregistrent une croissance plus rapide.

Au premier trimestre, la valeur brute des transactions a progressé de 13% pour atteindre 10,29 milliards de dollars, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté a bondi de 23% à 300 millions de dollars, deux résultats supérieurs aux attentes. Le nombre de commandes n'a toutefois augmenté que de 10%, contre 16% un an plus tôt, provoquant une baisse d'environ 10% du titre en Bourse. Instacart a également relevé de 1 milliard de dollars son programme annuel de rachats d'actions, désormais fixé à 3,5 milliards de dollars.

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INSTACART (MAPLEBEAR)
38,8500 USD NASDAQ -11,18%
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