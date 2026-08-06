Instacart prévoit un troisième trimestre supérieur aux attentes grâce à une demande soutenue

Instacart a relevé ses perspectives pour le troisième trimestre en anticipant une valeur brute des transactions (GTV) et un bénéfice opérationnel ajusté supérieurs aux attentes de Wall Street. Le groupe bénéficie d'une demande soutenue pour les livraisons de courses en ligne, les consommateurs privilégiant les achats à prix compétitifs et les services de livraison rapide dans un contexte de pression persistante sur leur pouvoir d'achat. Le titre affiche une progression de plus de 10% dans les échanges prolongés.

L'entreprise poursuit sa stratégie axée sur l'accessibilité des prix afin d'attirer davantage de clients. Après avoir abaissé l'an dernier à 10 dollars le montant minimum de commande ouvrant droit aux avantages d'Instacart , le groupe constate une progression de sa clientèle sur sa place de marché comme sur sa plateforme dédiée aux entreprises. Son activité publicitaire a également continué de croître, avec des revenus en hausse de 16% au deuxième trimestre, à 297 millions de dollars.

Pour le troisième trimestre, Instacart prévoit une GTV comprise entre 10,30 et 10,55 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice opérationnel ajusté de 320 à 340 millions de dollars, deux objectifs supérieurs au consensus du marché. Au deuxième trimestre, le groupe a déjà dépassé les attentes avec une GTV de 10,35 milliards de dollars et un bénéfice opérationnel ajusté de 313 millions de dollars, confirmant la solidité de la demande sur le marché de la livraison de courses.